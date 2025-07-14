فجر جديد للعملات المشفرة.. البيتكوين يحطم رقماً تاريخياً بتجاوز 121 ألف دولار

سجلت العملة المشفرة “بيتكوين”، فجر الاثنين، ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق، بعدما تخطت عتبة الـ121 ألف دولار، لتواصل بذلك موجة صعود قوية بدأت منذ مطلع العام، وتفتح الباب أمام تكهنات جديدة بشأن مستقبل سوق الأصول الرقمية.

ووفق بيانات منصة “بينانس”، وهي الأكبر عالمياً في تداول العملات المشفرة، تم تسجيل السعر القياسي عند 121,290 دولاراً، قبل أن يستقر لاحقاً حول 120,950 دولاراً، وسط تداولات كثيفة دفعت المؤشرات الفنية نحو مستويات تشبّع شرائي.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام فقط من تجاوز البيتكوين حاجز 116 ألف دولار يوم الجمعة الماضي، مما يشير إلى تسارع في الطلب على العملة الرقمية الأولى عالمياً، مدفوعاً بعوامل متعددة تشمل تدفق الاستثمارات المؤسسية، وتزايد اعتمادها كأداة تحوّط في مواجهة التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمالي في عدد من الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات السوق، تستحوذ “بيتكوين” حالياً على ما يقرب من 67.7% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، ما يعكس هيمنتها المتجددة على القطاع في ظل تذبذب أداء العملات الرقمية البديلة (Altcoins).

عوامل الدفع خلف القفزة التاريخية

الطلب المؤسسي المتزايد: شركات كبرى وصناديق استثمار بدأت في رفع حيازاتها من البيتكوين كأصل استراتيجي.

التيسير النقدي العالمي: السياسات النقدية التوسعية من قبل البنوك المركزية تدفع المستثمرين نحو الأصول غير التقليدية.

موافقة الهيئات التنظيمية: التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن صناديق ETF للبيتكوين في عدد من الأسواق الكبرى عززت ثقة المستثمرين.

الاقتراب من عملية “الهالفينغ” المقبلة: ما يقلص المعروض من العملة، ويعزز التوقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع قد يكون مقدمة لموجة صعود جديدة قد تدفع البيتكوين إلى مستويات تتراوح بين 130 و150 ألف دولار خلال النصف الثاني من 2025، خاصة في حال استقرار الأسواق المالية وتوسع نطاق القبول التنظيمي للعملات المشفرة.

في المقابل، تحذّر بعض الأصوات من فقاعة محتملة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تواجه تصحيحات عنيفة إذا لم تستند الارتفاعات إلى أساسات اقتصادية مستدامة أو في حال تشديد الرقابة القانونية في الأسواق الكبرى.