فحص إشعاعي يؤكد خلو معسكر 77 من التلوث ويطمئن السكان

أجرى فريق من الخبراء المتخصصين بمؤسسة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، مسحًا إشعاعيًا ميدانيًا داخل معسكر 77، وذلك ضمن المهام الفنية الروتينية التي تنفذها المؤسسة لضمان السلامة الإشعاعية في مختلف المواقع على مستوى البلاد.



وأوضح الفريق أن نتائج القياسات الإشعاعية التي تم تسجيلها تراوحت بين 0.045 و0.061 ميكروسيفرت/ساعة، وهي تقع ضمن معدلات الخلفية الإشعاعية الطبيعية، مما يشير إلى عدم وجود أي مؤشرات على تلوث إشعاعي في الموقع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمتابعة المعايير البيئية والصحية، والتأكد من خلو المنشآت والمناطق الحيوية من أية مخاطر إشعاعية قد تهدد السلامة العامة.

هذا وتقوم مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا، كجهة رقابية وفنية متخصصة، بإجراء مسوحات إشعاعية دورية في عدد من المواقع المدنية والعسكرية، بهدف التأكد من السلامة الإشعاعية وحماية السكان والبيئة من أي ملوثات نووية أو مشعة محتملة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتعزيز الرقابة الإشعاعية بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية، التي زادت من مخاطر التخزين العشوائي أو غير المراقب للمواد الخطرة.

ويعد معسكر 77 أحد المواقع التي أثيرت حولها تساؤلات في السابق نظرًا لاستخداماته العسكرية السابقة، ما استدعى التحقق من وضعه البيئي ضمن حملة المسوحات الميدانية، التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.