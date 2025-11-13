فخر ليبيا.. «السعداوي» يحقق أول ميدالية برونزية على الصعيد الدولي

حقق بطل لعبة الكاراتيه الليبي نوري السعداوي إنجازًا تاريخيًا بعد فوزه بأول ميدالية برونزية لليبيا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مُهديًا بلاده لحظة فخر على الساحة الرياضية الدولية.

وبحسب وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، جاء هذا التتويج بعد أداء مميز قدمه السعداوي في منافسات البطولة، حيث أظهر روحًا عالية ومستوى فنيًا رائعًا مكّنه من الصعود إلى منصة التتويج، وسط إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

وتُعد هذه الميدالية إنجازًا مهمًا لمسيرة الرياضة الليبية، وتعكس تطور مستوى الرياضيين الليبيين وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

هذا وتُقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض، المملكة العربية السعودية، بمشاركة رياضيين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقام كل أربع سنوات، تهدف البطولة لتعزيز التضامن بين الدول، اكتشاف المواهب الرياضية، وتشجيع المنافسة الدولية في مجموعة واسعة من الألعاب الفردية والجماعية.