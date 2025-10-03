فخور بأنني سوري.. نجم برشلونة الجديد يتحدث عن جذوره

أطلق روني بردغجي، لاعب نادي برشلونة الجديد، تصريحًا مؤثرًا أكد فيه فخره بأصوله السورية، معبراً عن امتنانه الكبير للدعم الذي يتلقاه من الجماهير العربية، وخاصة من السوريين.

وبرر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، في مقابلة مع صحيفة “Mundo Deportivo” مع الصحفي المغربي أشرف بن عياد، أنه من أصول سورية وُلد في الكويت، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى السويد في عمر الخامسة، حيث بدأ مسيرته الكروية واختار تمثيل منتخب السويد الأول.

وقال بردغجي: “أنا من سوريا، أهلي من سوريا، وأنا فخور بأنني سوري. أود أن أشكر الجماهير العربية على دعمها، وأتلقى الكثير من الرسائل من سوريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار اللاعب إلى أن اللعب في برشلونة كان حلمًا منذ الطفولة، قائلاً: “كنت أشاهد مباريات برشلونة مع والدي، وكنت أتدرب على أسلوب النادي الكتالوني منذ صغري”.

وأضاف أنه يتطلع للفوز بالألقاب الكبرى مع الفريق، خاصة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

بدأ بردغجي مسيرته في نادي مالمو السويدي، قبل أن ينتقل إلى كوبنهاغن الدنماركي، حيث تألق وسجل 15 هدفًا في 84 مباراة، قبل انضمامه إلى برشلونة في صيف 2025 بعقد لمدة أربع سنوات مقابل 2.5 مليون يورو.

يُعتبر بردغجي جناحًا أيمنًا موهوبًا، يتميز بالسرعة والمهارات الفنية، ومن المتوقع أن يضيف قوة وحيوية لهجوم برشلونة.

كما تلقى اللاعب دعوة للانضمام إلى منتخب السويد الأول للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر 2025.

🚨 حصريا 💙❤️👏👏👏👏👏👏👏 مفاجأة جميلة جدا مع لاعب برشلونة روني بردغجي، شكرا روني 👌👌👌 pic.twitter.com/VlCCSONJSA — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) October 2, 2025