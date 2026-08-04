فرار جماعي من سجن صرمان.. «الشرطة القضائية» تفتح تحقيقاً عاجلاً

أعلن جهاز الشرطة القضائية الليبي متابعته للأحداث الأمنية الجارية في مدينتي الزاوية وصرمان، بعد اشتباكات مسلحة أثرت على سير العمل داخل بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأسفرت عن حادثة فرار جماعي لعدد من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان.

وأوضح جهاز الشرطة القضائية، في بيان صادر عن مكتب التوثيق والإعلام الأمني بالجهاز، أنه وضع سلامة العاملين والنزلاء في مقدمة أولوياته، واتخذ منذ الساعات الأولى للأحداث مجموعة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع التطورات الأمنية.

وأشار الجهاز إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على ملابسات حادثة الفرار، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة لحصر أعداد النزلاء الفارين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم فور استقرار الأوضاع الأمنية.

وأكد جهاز الشرطة القضائية أنه مؤسسة نظامية تعمل وفق أحكام القانون، مشددًا على ابتعاده عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، ومواصلة أداء مهامه بحياد ومهنية.

وأضاف الجهاز أن أولوياته تشمل حماية العاملين، وصون حقوق النزلاء، والحفاظ على أمن وسلامة مؤسسات الإصلاح والتأهيل في البلاد.

ودعا جهاز الشرطة القضائية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، محذرًا من تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تساهم في إثارة البلبلة أو التأثير على سير الإجراءات الأمنية والقانونية.

وأكد الجهاز أنه سيواصل اطلاع الرأي العام على أي تطورات جديدة عبر منصاته الرسمية، بما يعزز الشفافية ويحافظ على المصلحة العامة.