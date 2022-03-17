فرانس برس: الاتحاد الإفريقي سيقترح على «غوتيريش» تعيين إفريقي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنّ الاتحاد الإفريقي سيقترح الأربعاء على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين إفريقي مبعوثا.

وأوضح المصدر نفسه أنّ هذا الاقتراح يلقي في مجلس الأمن دعم روسيا والصين، ويفترض أن يُعرض على أنطونيو غوتيريش أسماء عدد من الشخصيات ليتمكن من اتخاذ قرار وتقديمه إلى مجلس الأمن.

وذكرت فرانس برس أنّ مطلب تعيين إفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا قديم، ويعود إلى 2020 حيث رشحت إفريقيا جزائريا وغانيا الواحد تلو الآخر، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة.