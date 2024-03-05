فرانكفورت الألمانية تحتفل بقدوم رمضان المُبارك

في سابقة هي الأولى من نوعها، سيتم السماح بتعليق إضاءة خاصة احتفالاً بقدوم شهر رمضان في قلب مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه الإضاءة ابتداء من يوم الأحد المقبل مع حلول أول ليالي رمضان.

وتم تركيب أهلة ونجوم وكتابة عبارة «رمضان كريم» بالفعل في شارع جروسه بوكنهايمر، وتعرف هذه المنطقة بوجود عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

وكان مجلس المدينة قرر في العام الماضي تعليق الإضاءة بعد أن تقدمت كتل ائتلاف الحكومة البلدية في فرانكفورت بطلب بهذا الخصوص، وبررت هذه الكتل طلبها بأن مدينة فرانكفورت يعيش بها ما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف مسلم، يشكلون ما يقارب 15 في المائة من إجمالي سكان المدينة.

وجاء الطلب بناء على مبادرة من جانب عمر شحاتة، عضو مجلس المدينة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال شحاتة، اليوم الثلاثاء، إن الفكرة مستوحاة من إضاءة مماثلة في العاصمة البريطانية لندن، لافتاً إلى أن فرانكفورت هي أول مدينة في ألمانيا تعلق إضاءة بمناسبة شهر رمضان. وقال شحاتة: «أعتقد أنها لفتة جميلة»، مشيراً إلى أن ردود الفعل إيجابية جداً حتى الآن.