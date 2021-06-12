«فرج قعيم» يبحث في طرابلس تنسيق العمل الأمني

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، اليوم السبت، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج قعيم، وعدد من الضباط المرافقين له.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمكتب الوكيل بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل.

وتم التطرق إلى التعاون والتنسيق بين كافة المكونات التابعة للوزارة بكافة التراب الليبي لضمان إنجاح سير العمل الأمني بين هذه المكونات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.