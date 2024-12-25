فرحة تتحوّل إلى مأساة في مصر.. أب يقتل ولده يوم زفافه

تحولت استعدادات الفرحة التي ينتظرها كل أب وأم بزفاف ابنهما إلى مأساة في مصر، وتبدلت الأغاني والاحتفالات بصراخ وعويل، عندما طعن الأب نجله العريس بالسكين ليسقط قتيلا.

وفي التفاصيل، “أقدم مواطن مصري في محافظة الجيزة المصرية، على قتل ابنه قبل زفافه، بأيام طعنا”.

وبحسب صحيفة الأهرام، “أقدم الوالد على ذلك، بسبب إصرار الابن على تقديم موعد الزفاف في ظل أزمة مالية قاسية يمر بها والده الذي طالبه بتأجيل الميعاد إلا أنه فوجئ بنجله يقدم موعد حفل الزفاف، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الأب وابنه، انتهت بمقتله”.

ووفق الصحيفة، “أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لرجال المباحث عقب ضبطه، قائلا: “نجله خطب فتاة واتفق مع أسرتها على موعد الزفاف الذي كان مقرر بعد بضعة أيام”.

وأضاف المتهم: “عزمت عائلتي في الصعيد وحضرت اللحوم واتفقت مع الفراشة لإقامة حفل الزفاف لكن اكتشف أن ابني أجّل الفرح دون علمي”.

وتابع الأب “أنه اشتبك مع نجله إثر مشادة كلامية بسبب الخسائر التي تكبدها بسبب قرار ابنه بتأجيل الزفاف، مشيرًا إلى أن الأخير تطاول عليه بالقول فاستل (سكين) وألقاه على ظهره الأمر الذي تسبب في إصابة نجله بطعنة نافدة ولفظ أنفاسه الأخيرة”.