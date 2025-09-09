فرسان المتوسط يواصلون التألق.. ليبيا تحسم مواجهة إسواتيني في تصفيات المونديال

بأداء قوي وروح قتالية عالية، واصل المنتخب الوطني لكرة القدم “فرسان المتوسط” رحلة البحث عن حلم المونديال، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب إسواتيني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى مساء الاثنين على أرضية ملعب 28 مارس الدولي ببنغازي، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

بداية قوية وحسم مبكر

لم يمهل لاعبو ليبيا ضيوفهم وقتًا لدخول أجواء المباراة، حيث افتتح معاذ عيسى النتيجة مبكرًا عند الدقيقة الثامنة بعد تمريرة متقنة اخترقت دفاعات الخصم.

ولم تمض سوى عشر دقائق حتى عزز عزّو المريمي النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة التاسعة عشرة، ليؤكد تفوق المنتخب الليبي منذ الربع ساعة الأولى.

سيطرة ليبية وفرص ضائعة

بعد الهدفين، سيطر “فرسان المتوسط” على مجريات اللعب وسط محاولات متكررة لزيادة الغلة التهديفية، لكن الحارس وضياع بعض الفرص حال دون توسيع الفارق. وفي المقابل، ظهر منتخب إسواتيني بشكل باهت، مكتفيًا بمحاولات خجولة لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس الليبي.

انتصار يعزز الآمال

بهذا الفوز، رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليبقى في صلب المنافسة على بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويمنح الجماهير دفعة من الأمل والتفاؤل بمواصلة المشوار الناجح تحت قيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه، الذي بصم على بداية مثالية في تجربته الجديدة مع المنتخب.

جماهير غفيرة ودعم لا يتوقف

شهدت مدرجات ملعب بنغازي حضورًا جماهيريًا غفيرًا رفع الأعلام والشعارات وردّد الأهازيج طوال التسعين دقيقة، في صورة تعكس تعطش الشارع الرياضي الليبي لعودة المنتخب إلى الواجهة القارية والدولية.

القادم أصعب

ورغم الفوز، يدرك اللاعبون والجهاز الفني أن المشوار ما زال طويلاً وأن الاختبارات القادمة ستكون أكثر صعوبة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة.

منتخب ليبيا يواصل كتابة صفحة جديدة في سجله الكروي، بانتصار مهم على إسواتيني يعزز من طموحات التأهل للمونديال، ويبعث برسالة واضحة أن “فرسان المتوسط” عازمون على المضي حتى النهاية.