فرصة عمل دولية.. الإعلان عن وظيفة في «منتدى الدول المصدرة للغاز»

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن توفر وظيفة شاغرة لدى منتدى الدول المصدرة للغاز، داعية المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الوظيفة وآلية التقديم عبر الموقع الرسمي للمنتدى.

وأوضحت الوزارة أن الوظيفة المتاحة تحمل اسم “محلل سوق الغاز”، ويمكن للراغبين في التقديم معرفة الشروط والمتطلبات من خلال الرابط المخصص لذلك.

وأكدت الوزارة أن ليبيا عضو رسمي في منتدى الدول المصدرة للغاز، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على قائمة الدول الأعضاء عبر الرابط من هنا.

ودعت وزارة النفط والغاز الراغبين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

هذا ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز عددًا من الدول المنتجة للغاز الطبيعي، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأعضاء في مجالات صناعة الغاز والأسواق العالمية.

وتشارك ليبيا في أعمال المنظمة ضمن جهودها لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة الدولي.