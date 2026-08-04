فرصة بحثية دولية للشباب.. بدء التقديم على «زمالات» اليونسكو واليابان

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في ليبيا، تنفيذًا لتعليمات رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، فتح باب الترشح لبرنامج زمالات اليونسكو/اليابان للباحثين الشباب لعام 2026، ضمن التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع الحكومة اليابانية.

وأوضح المركز أن البرنامج يهدف إلى دعم الباحثين الشباب وتمكينهم من إجراء بحوث علمية داخل الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية، بما يسهم في تطوير قدراتهم البحثية، وتعزيز التعاون العلمي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في اليابان.

وبيّن المركز أن برنامج الزمالات يشمل ثلاثة مجالات بحثية رئيسية، وهي:

حفظ التراث وإدارته، بما يسهم في حماية الموروث الثقافي والحضاري.

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التكنولوجية الحديثة.

التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية.

ودعا المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الباحثين الشباب والراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التقدم والتسجيل، مؤكدًا أن الزمالات تمثل فرصة لتطوير المهارات البحثية والانفتاح على التجارب الأكاديمية الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية اليابانية.

وأوضح المركز أن تفاصيل البرنامج وشروط الترشح وآلية التسجيل متاحة عبر الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو من هنا.

كما أشار إلى أن الراغبين في الترشح يمكنهم إرسال طلباتهم مباشرة عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج: keizo.obuchi.fellowships@unesco.org

وحدد المركز يوم 30 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًّا لاستقبال الطلبات، مع ضرورة الالتزام بجميع الشروط والضوابط المعتمدة للبرنامج.

ويُعد برنامج زمالات اليونسكو/اليابان للباحثين الشباب من المبادرات الدولية الهادفة إلى دعم البحث العلمي، ومنح الباحثين فرصة لإجراء دراسات متخصصة في الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية، بما يعزز التعاون الأكاديمي الدولي ويسهم في تطوير المعرفة في مجالات علمية ذات أولوية.