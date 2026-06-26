«فرصة للمثليين المصريين والإيرانيين».. شعار يشعل أزمة قبل مواجهة المونديال

أزمة متصاعدة وخطوات موحدة بين إيران ومصر ضد واشنطن في كأس العالم قبل اللقاء المرتقب بساعات.

لم تعد مواجهة مصر وإيران في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 مجرد مباراة لتحديد المتأهل إلى الدور المقبل، بل تحولت قبل ساعات من انطلاقها إلى واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل، بعد تصاعد الخلاف بين الاتحادين المصري والإيراني من جهة، والجهات المنظمة في مدينة سياتل والولايات المتحدة من جهة أخرى، على خلفية ربط المباراة بفعاليات “أسبوع الفخر” الذي تشهده المدينة.

حيث أثار الشعار المتداول: “فرصة للمثليين المصريين والإيرانيين ليحتفلوا معنا!” موجة واسعة من الجدل قبل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، المقررة في مدينة سياتل، بعدما تزامن موعدها مع فعاليات أسبوع الفخر (Pride Week) الذي تستضيفه المدينة سنوياً.

وشهدت الأيام الماضية تنسيقًا واضحًا بين الاتحادين المصري والإيراني، حيث تقدما باعتراضات رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، مطالبين بعدم ربط المباراة بأي فعاليات أو شعارات تتعلق بمجتمع الميم، مؤكدين أن المباراة حدث رياضي بحت ولا ينبغي توظيفه في قضايا اجتماعية أو سياسية تتعارض مع القيم الدينية والثقافية في البلدين.

وجاءت الأزمة بعدما قررت اللجنة المحلية المنظمة في سياتل، قبل أشهر من إجراء قرعة البطولة، تخصيص إحدى مباريات كأس العالم لتتزامن مع احتفالات “Pride”، قبل أن تسفر القرعة عن مواجهة مصر وإيران، وهو ما دفع الطرفين إلى الاعتراض بمجرد الإعلان عن البرنامج الرسمي للمدينة.

ورغم الضغوط والاعتراضات، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المباراة نفسها ليست جزءًا من فعاليات “Pride”، موضحًا أن ما تنظمه مدينة سياتل يعد مبادرة محلية مستقلة عن الفيفا، في حين يسمح قانون البطولة للجماهير بإدخال أعلام قوس قزح وغيرها من الرموز المسموح بها داخل الملاعب وفق اللوائح المنظمة للمسابقة.

من جانبه، رفض المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، الانجرار إلى الجدل، مؤكدًا في المؤتمر الصحفي أن تركيز المنتخب ينصب بالكامل على تحقيق نتيجة تؤهل الفراعنة إلى الدور المقبل، فيما تبنى المدير الفني لإيران، أمير قلعة نويي، الموقف ذاته، مشددًا على أن فريقه حضر إلى سياتل من أجل كرة القدم فقط، بعيدًا عن أي قضايا خارج المستطيل الأخضر.

وتكتسب المواجهة أهمية رياضية كبيرة، إذ يدخل المنتخب المصري اللقاء متصدرًا للمجموعة ويكفيه التعادل لضمان التأهل، بينما يحتاج المنتخب الإيراني إلى الفوز للإبقاء على آماله في العبور إلى دور الـ32، ما يجعل المباراة مشتعلة فنيًا، في وقت تتجه فيه أنظار العالم أيضًا إلى الأزمة الدائرة خارج الملعب، والتي ألقت بظلالها على واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات في مونديال 2026.