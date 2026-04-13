فرص واعدة للشباب.. فتح تسجيل العمل بقطاع «النفط والغاز» رسمياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، انطلاقًا من دورها في دعم استقرار الدولة الليبية وإيمانًا بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وبناءً على موافقة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عن افتتاح منظومة حصر وتسجيل المتقدمين لفرص العمل في قطاع النفط والغاز.

ودعت المؤسسة جميع خريجي الجامعات والمعاهد الليبية المعتمدة من الشباب الليبيين الراغبين في العمل بالقطاع إلى المبادرة بالدخول إلى المنظومة الإلكترونية واستكمال البيانات المطلوبة بدقة خلال الفترة المحددة للإعلان.

وأكدت المؤسسة أنها ستوافي المتقدمين تباعًا بكافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات التسجيل المبدئي والمراحل اللاحقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وتنظيم عملية التواصل مع المسجلين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسسة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة للكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم خطط الإحلال والتأهيل وفتح آفاق فرص العمل أمام الخريجين وفق احتياجات قطاع النفط والغاز ومتطلبات المرحلة المقبلة.

كما تشمل المنظومة تسجيل خريجي ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مسار مخصص لهم، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

روابط التسجيل:

منظومة الخريجين: https://registrationsystem.noc.ly

منظومة ذوي الاحتياجات الخاصة: https://csr.noc.ly/

للاستفسارات: info.strategic.communi@noc.ly