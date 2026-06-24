فرض إجراءات دخول صارمة على 4 دول إفريقية

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرض قيود جديدة وشاملة تنظم دخول مواطني أربع دول إفريقية إلى أراضيها، وتشمل القائمة كلا من السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، حيث يطبق هذا الإجراء الصارم عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد، وبررت السلطات التنفيذية هذه الخطوة بمساعيها الرامية إلى تنظيم حركة تدفق الأجانب وضبط الأوضاع والإجراءات الأمنية في المنافذ كافة.

وأوضحت الحكومة في تفاصيل قرارها استثناء فئات معينة من هذه التدابير، إذ سمحت لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة بالدخول، مضافة إليهم عائلاتهم وأفراد أسرهم الذين يمتلكون امتيازات وحصانات دبلوماسية، علاوة على ذلك أدرجت السلطات العاملين في قطاع التعليم والمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ضمن الفئات المستثناة من المنع، شريطة أن يحمل هؤلاء الكوادر موافقات رسمية وعقود عمل مصدقة ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الحكومة الليبية على أن وزارة الداخلية الليبية بدأت بالفعل التنسيق المباشر والمكثف مع كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن الأمني والحدودي من أجل المباشرة الفورية في تطبيق هذا القرار، وأردفت بأن التعليمات والضوابط الجديدة جرى تعميمها على جميع المنافذ الحدودية لضمان الالتزام الكلي بتنفيذ فحوى القرار ومنع أي خروقات.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق جهود مستمرة تبذلها السلطات في ليبيا لإعادة ضبط الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الشاسعة، في ظل تحديات أمنية وإقليمية متزايدة تحيط بالبلاد وتدفعها لتحديث منظومة الدخول والخروج بشكل مستمر، لضمان استقرار الأمن القومي الداخلي.