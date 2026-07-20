فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية.. الحوثيون يعلنون: «الحصار بالحصار»

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، فرض ما وصفته بـ”حظر الملاحة البحرية على السعودية”، في خطوة جديدة ضمن تصعيد التوتر العسكري الذي عاد بين أطراف الصراع اليمني خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان، إن الجماعة قررت “حظر الملاحة البحرية” على السعودية، معتبرًا الخطوة جزءًا من ما وصفه بـ”معادلة الحصار بالحصار”، مشيرًا إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه.

وهدد سريع باتخاذ ما وصفه بـ”التصعيد الشامل والقاسي” تجاه أي خطوات تصعيدية، في إشارة إلى استمرار التوتر بين الحوثيين والحكومة اليمنية والقوى الداعمة لها في المنطقة.

ويأتي إعلان الحوثيين بعد أيام من تجدد المواجهات العسكرية مع الحكومة اليمنية، في تطور يُعد من أبرز موجات التصعيد منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة المعلنة عام 2022.

وكان التوتر قد تصاعد في 13 يوليو الجاري، عقب إعلان جماعة الحوثي استهداف مطار أبها في جنوب السعودية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، في رد قالت الجماعة إنه جاء بعد استهداف مطار صنعاء الدولي.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت في وقت سابق استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي، موضحة أن الهدف من العملية كان منع طائرة إيرانية من الهبوط بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة، بحسب الرواية الحكومية اليمنية.

كما أعلنت السعودية في وقت سابق التصدي لصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أراضيها، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجمات أو نتائج عمليات الاعتراض.

ويمثل التصعيد الحالي أحد أخطر التطورات بين الحوثيين وخصومهم منذ دخول الهدنة اليمنية حيز التنفيذ في أبريل 2022، والتي ساهمت في خفض مستوى العمليات العسكرية رغم انتهاء مدتها رسميًا في أكتوبر من العام نفسه.

وتكتسب أي تطورات عسكرية في اليمن أهمية كبيرة بسبب الموقع الاستراتيجي للبلاد قرب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.