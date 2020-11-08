فرض حظر تجول جزئي بسبب الفيضانات في الجبل الأخضر

أعلن المجلس التسييري لبلدية البيضاء في الجبل الأخضر شرق ليبيا، أن اليوم الأحد وغداً الاثنين عطلة رسمية باستثناء الجهات الخدمية والأمنية نتيجة هطول أمطار تسببت في سريان الأودية وقفل للطرقات.

ودعا المجلس في بيان، مديرية الأمن إلى فرض حظر تجوال جزئي لضمان سلامة المواطنين من الحوادث ولتسهيل مهمة تسليك وفك المختنقات في كل الشوارع.

كما دعا التسييري في البلدية، الحرس البلدي في الجبل الأخضر إلى إغلاق المحال التجارية والسماح بفتح المخابز وبعض المحال كحد أدنى في كافة مناطق البلدية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الليبية بالمنطقة الشرقية، بأن أمطار غزيرة، اجتاحت منذ صباح أمس السبت، كل من مدينة شحات ومدينة المرج والأبرق والبيضاء شرق البلاد، مسببة غرق في الشوارع، والمنازل والمحلات التجارية وسيارات بعض المواطنين، وسط تهالك البنى التحتية للمدن.

من جانبه أفاد مدير فرع جهاز الإسعاف والطواري بمدينة شحات مليود بوجلفاطة، بأن في هذه الأثناء تجتاح مدينة شحات فيضانات عدة، نتيجة لهطول غزير للأمطار منذ فجر اليوم وتسببت في غرق الشوارع وغرق بعض منال المواطنين دون وقع خسائر بشرية.

وطمئن ميلود بأن جهاز الإسعاف وكل الأجهزة الأمنية في المدينة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ داعياً المواطنين لتوخي الحذر أثناء القيادة والتنقل.