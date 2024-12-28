الهلال الأحمر في توكرة لـ«عين ليبيا»: الأمطار تعود بغزارة وينقصنا دعم كبير

أكد محمد الدينالي مدير مكتب الإعلام والتواصل بالهلال الأحمر الليبي “فرع توكرة”، في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، بأن “الأمطار في المنطقة عادت الآن وبغزارة شديدة”، لافتا إلى “الحاجة لدعم كبير حتى لا تكون النتائج كارثية، ومشيرا إلى ان منطقة بو جرار لاتزال ضمن الدائرة الحمراء”.

وقال الدينالي: “منذ بداية دخول فصل الشتاء والتوقعات الجوية بهطول الأمطار بغزارة، تم إعطاء التعليمات لغرفة الطوارئ المركزية داخل الهلال الهلال الأحمر، بإعلان حالة الطوارئ القصوى، وتم رفع حالة الاستعداد وإنشاء نقاط تمركز رئيسية منها، مناطق توكر المركز ومنطقة دريانا”.

وأضاف: ” البلدية تخضع لأودية رئيسية وخطيرة جدا، منها وادي سيدي موسى ووادي جازة، وهذه الأودية خطيرة جدا جدا”، مشيرا إلى انه “لو تمت التعبئة وفيضان هذه الأدوية فإنه ستكون النتيجة كارثية”.

وأضاف: “امس يوم الجمعة، أعطت نقطة التمركز القريبة من منطقة بو جرار، الإشارة بارتفاع منسوب المياه، حيث وجهت غرفة الطوارئ، الفرق باتجاه الإسعاف وفرق الإخلاء باتجاه منطقة بو جرار”، قائلا: “بداية ساعات ارتفاع المنسوب كان الوضع خطير جدا جدا، وتم إخلاء قرابة الثلاثين منزل وتضرر داخل منطقة بو جرار، وبوقت قياسي جدا تم فتح مسارات هذه المياه باتجاه البحر، وتم تنظيف الطريق الساحلي”.

ولفت إلى ان “المياه تسببت بقطع الطريق الساحلي الرابط بين منطقة توكر المركز وبنغازي، حيث تم العمل في وقت قياسي على فتح هذه المسارات وتأمين هذه العائلات للخروج من من المنازل”.

وقال: “الوضع الآن مستقر ولكن الجو غائم ونتوقع هطول الأمطار، ولا زالت منطقة بو جرار تحت الدائرة الحمراء، من عمليات الهلال الأحمر، ولا زالت فرقنا تعمل داخل المنطقة وموجودة على الطريق الساحلي”.

وأضاف: “نخلي الآن المنازل القريبة من الأودية القريبة من وادي سيدي موسى، والآن نعمل على استجلاب الدعم خصوصا لأهالي منطقة بو جرار والعائلات المتضررة”.

وختم الدينالي بالقول: “ينقصنا الدعم بشكل كبير سواء كان دعم عيني لهذه العائلات أو دعم لوجيستي، لنقدم الخدمات بشكل أكبر وأفضل لأههالي بلدية توكر والمتضررين في في حال لو تفاقم الموضوع أكثر”، مضيفا ان “الخسائر جميعها مادية، أضرار في المنازل وكذلك نفوق الحيوانات”.