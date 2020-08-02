فرقاطات تركية وإسبانية تُجري تدريبات في بحر إيجة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية، أجرت تدريبات مشتركة في بحر إيجة، والتي انطلقت الخميس الماضي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزارة في بيان، أن التدريبات جرت في 30 يوليو الماضي، في شمال بحر إيجة، بمشاركة فرقاطات وقوارب هجومية تركية وإسبانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرقاطات المساركة تعمل تحت قيادة مجموعة البعثة البحرية الدائمة للناتو (SNMG-2).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن تدريبات مشتركة بين القوات البحرية الأمريكية والتركية وسط البحر المتوسط وشرقه، جرت الثلاثاء.