فرقاطة تركية ومُدَمِّرة أمريكية تُجريان تدريبات بالبحر الأسود

عين ليبيا | نُشر: السبت، 3 أكتوبر 2020 - 15:26 نُشر: السبت، 3 أكتوبر 2020 - 15:26
دولي
الدفاع التركية

قالت وزارة الدفاع التركية، إن فرقاطة تابعة لقواتها البحرية، أجرت تدريبات مع مدمرة أمريكية، في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة في بيان، السبت، أن فرقاطة “تي سي جي بربروس” التابعة للبحرية التركية، نفذت تدريبات عسكرية انتقالية مع مدمرة “يو إس إس روزفلت” الأمريكية.

وأضافت أن التدريبات جرت في البحر الأسود، بتاريخ 1 أكتوبر الحالي.

كما نشرت الدفاع التركية عددا من الصور لجانب من فعاليات التدريبات.

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