فرقاطة تركية ومُدَمِّرة أمريكية تُجريان تدريبات بالبحر الأسود

قالت وزارة الدفاع التركية، إن فرقاطة تابعة لقواتها البحرية، أجرت تدريبات مع مدمرة أمريكية، في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة في بيان، السبت، أن فرقاطة “تي سي جي بربروس” التابعة للبحرية التركية، نفذت تدريبات عسكرية انتقالية مع مدمرة “يو إس إس روزفلت” الأمريكية.

وأضافت أن التدريبات جرت في البحر الأسود، بتاريخ 1 أكتوبر الحالي.

كما نشرت الدفاع التركية عددا من الصور لجانب من فعاليات التدريبات.

TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IpTgMqgTU1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2020