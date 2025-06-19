اندلاع حريق في مزارع العوينات.. استجابة عاجلة من فرق إطفاء شركة زلاف

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لشركة زلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز من إخماد حريق اندلع في مزارع مدينة العوينات، وعلى الرغم من بعد المسافة التي تصل إلى نحو 40 كيلومترًا بين حقل إيراون التابع للشركة والمدينة، تحركت الفرق بسرعة فور تلقي البلاغ، متجهة إلى الموقع لتقديم الدعم اللازم والسيطرة على النيران.

وأشاد أهالي العوينات بالاستجابة السريعة والكفاءة العالية لفرق الإطفاء، مؤكدين أن جهودهم ساهمت في منع انتشار الحريق وحدوث خسائر أكبر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة زلاف، والتزامها بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المجاورة لعملياتها، تعزيزًا لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية.