فرق المباحث الجنائية تكشف حجم الأضرار في طرابلس وجنزور.. وأعمال التقييم مستمرة

تواصل فرق إدارة المختبرات والأدلة بجهاز المباحث الجنائية، بالتنسيق مع النيابة العامة، أعمالها الميدانية لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات والمحلات التجارية والمباني الحكومية في نطاق مديرية أمن طرابلس ومديرية أمن جنزور.

وأظهرت الإحصائيات الأولية تسجيل عدد من البلاغات في مختلف المناطق، حيث تم تسجيل 25 بلاغًا في مركزي شرطة غوط الشعال وحي الأندلس، و55 بلاغًا في مركزي شرطة زاوية الدهماني وسوق الجمعة، و65 بلاغًا في مراكز شرطة أبوسليم والهضبة وعين زارة، و55 بلاغًا في مركزي شرطة المدينة وباب البحر، و75 بلاغًا في مركز شرطة السراج بمديرية أمن جنزور.

وتستمر الفرق المختصة في العمل لإعداد التقارير الفنية اللازمة لتحديد حجم وقيمة الأضرار بدقة.

يذكر أنه وفي أعقاب الاشتباكات أو الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض مناطق طرابلس وجنزور، تكثفت جهود الأجهزة الأمنية المختصة، وخاصة إدارة المختبرات والأدلة بجهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع النيابة العامة، لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

ويشمل ذلك المنازل والمركبات والمحلات التجارية والمباني الحكومية، حيث يتم تسجيل البلاغات وتقييم الأضرار بدقة لتوثيق حجم الخسائر وتأمين حقوق المتضررين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. العمل لا يزال مستمرًا لتحديد كامل حجم الأضرار وإعداد التقارير الفنية اللازمة.

طرابلس: استمرار التمركزات الأمنية لدوريات إنفاذ القانون لتعزيز الاستقرار ومنع الخروقات

تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية أمن طرابلس، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

وشهدت عدة مناطق في طرابلس تكثيفاً للتمركزات الأمنية، ضمن جهود مستمرة لفرض السيطرة الأمنية، ومنع أي خروقات أو تهديدات قد تزعزع استقرار المدينة.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار واجبها لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية.