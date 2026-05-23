تكافل اجتماعي واسع.. فرق تطوعية توزع «أضاحي العيد» للأسر المحتاجة

تواصل فرق وكالة الجهود التطوعية للشباب في بلديات مصراتة وأبوسليم وطرابلس المركز عمليات توزيع أضاحي العيد على الأسر المحتاجة، ضمن مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بهدف دعم العائلات ذات الدخل المحدود خلال عيد الأضحى.

وتعتمد آلية التوزيع على الكوبونات التي جرى تسليمها مسبقًا إلى مخاتير المحلات داخل البلديات، لضمان وصول الأضاحي إلى الأسر المستحقة وفق آلية تنظيمية ميدانية.

وتشهد المبادرة مشاركة واسعة من الفرق الشبابية والمتطوعين، في خطوة تسعى إلى تعزيز دور الشباب في العمل المجتمعي والإنساني، ورفع مستوى التكافل الاجتماعي خلال أيام العيد.

وتأتي هذه التحركات وسط ظروف اقتصادية ومعيشية تواجهها شريحة واسعة من الأسر الليبية، ما يمنح المبادرة أهمية اجتماعية وإنسانية مرتبطة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإدخال أجواء العيد إلى منازل الأسر المحتاجة.

ويعكس انخراط الشباب في عمليات التوزيع توجهًا متزايدًا نحو دعم العمل التطوعي في ليبيا، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب جهودًا ميدانية واسعة وسريعة.

تشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة توسعًا في المبادرات المجتمعية والتطوعية التي تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعتمد العديد من البلديات والمؤسسات الحكومية على الفرق الشبابية والمتطوعين في تنفيذ الحملات الإنسانية والإغاثية، نظرًا لقدرتهم على الوصول الميداني السريع وتنظيم عمليات الدعم داخل الأحياء والمناطق السكنية.