فركاش: هل سينحاز صنع الله لمطالب الشعب؟

كشف الناشط السياسي فرج فركاش، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجه رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، طالبه فيها بعدم تحويل إيرادات النفط إلى حساب الإيرادات العامة والاحتفاظ بها في حساب مصرف ليبيا الخارجي.

وقال فركاش إن عقيلة صالح يعلم مسبقا أن خطوتهم الأخيرة لن تحظى ولن تتحصل على ثقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حسب قوله.

وأضاف يتساءل: “فهل سينحاز صنع الله لمطالب الشعب المطالب بالانتخابات؟ أم لمطالب فئة وأطراف لا وزن لها في الشارع وتحاول الاستيلاء على السلطة وعلى موارد الدولة لأجل غير معلوم بعيدا عن الاتفاق السياسي وعن قرارات مجلس الأمن.. والأهم بعيدا عن توافق ليبي واسع وأوسع وعن رأي الشعب وتطلعاته وعن حقه في تقرير مصيره؟!”.