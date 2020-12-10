فرنسا.. أكثر من 14 ألف إصابة و296 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فرنسا 296 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الصحة العامة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 14 ألفًا و595 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، رفعت إجمالي الإصابات إلى مليونين و324 ألفًا و216 حالة.

كما بيّن أن إجمالي الوفيات ارتفع هو الآخر إلى 56 ألفًا و648 بعد تسجيل 296 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

ووفق ماذكرت وكالة “الأناضول” عن البيان لا زال هناك 25 ألفًا و558 شخصًا يواصلون علاجهم بالمستشفيات من بينهم 3041 في العناية المركزة.

وحتى فجر اليوم الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 69 مليونا و205 آلاف، توفي منهم أكثر من مليون و574 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 47 مليونا و946 ألفا، وفق موقع “worldometer”.