فرنسا.. أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الفرنسية أعلنت تسجيل 19348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بعد 19927 حالة الخميس الماض.

ويقل العدد المسجل اليوم عن أعلى عدد في أكثر من شهر والمسجل الأربعاء الماضي، والذي بلغ 26457 إصابة، لكنه أعلى بكثير من المستهدف من الحكومة وهو الانخفاض لنحو 5 آلاف حالة وما دون يوميا.

ووصل إجمالي الإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفا و773 حالة، في خامس أعلى حصيلة بالعالم.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة أشارت إلى ارتفاع عدد وفيات “كورونا المستجد” بواقع 133 حالة إضافية، ليصل إجمالي الضحايا إلى 64765.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن “السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت لمكافحة انتشار الفيروس ليبدأ في الساعة 6 مساء بدلا من 8”.