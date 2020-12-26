فرنسا.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة و159 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وزارة الصحة الفرنسية أعلنت عن تسجيل 159 وفاة و20 ألفًا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أمس الجمعة، في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62 ألفًا و427، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و547 ألفًا و771 إصابة.

وتسجل فرنسا سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل إصابة مواطن عائد من بريطانيا حديثا، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وحتى فجر اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 80 مليونا و191 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و756 ألفا، وتعافى ما يزيد على 56 مليونا و457 ألفًا، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” عن موقع “وورلدوميتر”.