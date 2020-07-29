فرنسا.. إخلاء مخيم للمهاجرين غير الشرعيين بضواحي العاصمة

مخيم للمهاجرين يقع في حي “أوبارفيلييه” الواقع في شمال شرقي باريس، قامت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء بإزالته وجاء ذلك وسط ضغط متزايد على الحكومة لكي تتخذ موقفا صارما بخصوص الهجرة غير الشرعية.

وأشرف على عملية الإزالة بحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، محافظ ورئيس شرطة باريس، مُعلنين أنه تم القيام بعملية الإزالة لأن 1500 مهاجر، على الأقل، كانوا يُقيمون في هذا المخيم في ظل ظروف صحية شديدة التردي، وفي حالة من غياب الأمن وتصاعد الخلافات والشجار في صفوفهم.

واضحو أنه سيتم نقلهم إلى مراكز استقبال حيث ستتم دراسة أوضاعهم الإدارية والقانونية وما إذا كان من حقهم الإقامة في فرنسا.

ويذكر أن أعدادا كبيرة من اللاجئين انتقلت إلى باريس منذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في كاليه عام 2016، وأقاموا عدة مخيمات غير شرعية في ضواحي باريس القريبة وفي مدينة باريس، وفككت السلطات مرارا هذه المخيمات غير الشرعية لتعود للظهور مرة أخرى في مكان آخر في غضون شهور، كما أزالت الشرطة مخيما مؤقتا ظهر مجددا في “كاليه” هذا الشهر.