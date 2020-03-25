فرنسا.. إطلاق عملية للجيش في إطار إجراءات مكافحة كورونا

ماكرون يُعلن إطلاق عملية للجيش الفرنسي في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا . [رويترز]

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية للجيش في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالات أنباء عن ماكرون قوله، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، إنه أمر ببدء عملية للقوات المسلحة الفرنسية أطلق عليها اسم “الصمود”.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الغرض من العملية يكمن في مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.

كما تعهد ماكرون بوضع وتنفيذ “خطة واسعة خاصة بالاستثمارات في نظام المستشفيات وتحسين ظروف الارتقاء الاحترافي فيه فورا بعد تجاوز هذه الأزمة”.

هذا وسجلت فرنسا حتى الآن 1331 حالة وفاة، ونحو 25233 إصابة.

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