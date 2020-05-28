فرنسا.. إعادة فتح المطاعم والمقاهي في اعتباراً من 2 يونيو

أفاد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الخميس، بأن المطاعم والحانات والمقاهي بإمكانها إعادة فتح أبوابها اعتبارا من 2 يونيو.

وقال فيليب في سياق حديثه خلال ندوة صحفية عقدها الخميس، حول الإجراءات الجديدة التي ستطبق في فرنسا ابتداء من يوم 2 يونيو المقبل في إطار المرحلة الثانية من رفع الحجر الشامل الذي فرضه وباء كورونا، إن إعادة فتح المقاهي والمطاعم جزء من هذه الإجراءات ولكن بشروط محددة منها أن السماح بفتح هذه الأماكن أمام الزبائن سيكون محصورا في أوقات محددة وحكرا على أجزائها الخارجية المفتوحة على الشوارع فيما يخص ثلاث مناطق هي منطقة باريس ومنطقتا غويانا ومايوت التابعتين لمقاطعات ما وراء البحار الفرنسية.

وأضاف: “رفع الغلق سيسمح لنا باستئناف حياة عادية تقريبا.. بعد أكثر من شهرين من غلق هذه المؤسسات بسبب جائحة كورونا”.

ووضعت الحكومة شروطا لإعادة الفتح منها احترام مسافة متر واحد بين المرتادين وعدم تجاوز الأشخاص الجالسين على الطاولات الـ10، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف للتقليل من التواصل بين فرق العمل ومرتادي هذه الأماكن.

يأتي ذلك في حين، قدمت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من اليوم، المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل التي بدأت في 11 مايو الجاري، والتي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي.

وأفادت آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية، بأن “انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير”، مع انحسار متواصل في عدد المرضى المتواجدين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).