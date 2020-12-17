فرنسا.. إعلان إصابة ماكرون بفيروس كورونا و «الرئاسة لا تعرف كيف»

الرئاسة الفرنسية، أعلنت اليوم الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.

وقال مكتب ماكرون في بيان: “جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكورونا المستجد اليوم.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام الـ7 المقبلة، موضحة أن مكتب الرئيس “يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين له، لإبلاغهم بالأمر”، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب بالوباء.

وسيعزل الرئيس الفرنسي نفسه خلال الأيام السبعة المقبلة، لتجنب تفشي العدوى بـ”كورونا المستجد”.حسب ماذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيواصل مهامه الرئاسية لإدارة البلاد، وأن كل الاجتماعات ستجرى خلال الفترة المقبلة بتقنية الفيديو.