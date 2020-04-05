فرنسا.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا من 7560 إلى 8078 حالة

الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 70478 حالة. [رويترز]

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، قوله في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، إن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت.

وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.

وأشار سلمون إلى أنه إضافة إلى ذلك تم رصد 2189 وفاة ناجمة عن الفيروس في دور المسنين منذ 1 مارس.

كما أفاد المسؤول الفرنسي بتسجيل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 70478 حالة.

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