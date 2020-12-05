فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجاً على قانون الأمن

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات عنيفة ومواجهات عدة بين محتجين ورجال الأمن، تخللها إشعال النيران بسيارات واشتباكات مع الشرطة، وذلك بينما كانت تجري مظاهرات ضد قانون الأمن في جميع أنحاء فرنسا، اليوم السبت.

وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات.

وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية.

ومشروع القانون يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية التعبير.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت بعد مواجهات السبت الماضي، أنها ستعيد النظر في المادة 24 من قانون “الأمن الشامل” التي أشعلت الاحتجاجات.