فرنسا.. العاصفة «بيلاَّ» تترك 18 ألف عائلة دون كهرباء

العاصفة “بيلّا” الهوجاء قطعت الكهرباء عن حوالي 18 ألف عائلة في عدة جهات من شمال وشمال غرب فرنسا، لا سيما بإقليمي “بْروتانْيْ” و”نورْماندي”، قبل إصلاح السلطات الأعطاب قبل ساعات.

وهبت العاصفة “بيلاّ” بقوة ليل السبت مقتلعة الأشجار ومخلفة خسائر مادية، واستمرت إلى غاية بعد ظهر الأحد، خصوصا على الساحل الأطلسي الشمالي الغربي، برياح فاقت سرعتها الـ 120 كلم/ساعة، مرفوقة بثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن دوائر الحماية المدنية والإسعاف إنها اضطرت إلى التدخل أكثر من 230 مرة لمساعدة الناس في منطقة “”نور با دو كالي”، المحاذية لبريطانيا، لوحدها.

وكانت السلطات الفرنسية قد حذرت سكان الأقاليم المعنية من بداية هبوب العاصفة القادمة من الجزر البريطانية السبت ليلا، وصَنفت قوتها في مستوى “برتقالي”، أي السابق لـ”الأحمر” الذي يُعد المستوى الأخطر الذي يستوجب اتخاذ احتياطات خاصة.