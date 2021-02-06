فرنسا.. انفجار في مبنى سكني بمدينة «بوردو»

وقع انفجار قوي اليوم السبت، في مبنى سكني وسط مدينة بوردو ، الواقعة جنوب غربي فرنسا حيث أصيب 3 اشخاص خلال الأنفجار.

ووفقا لقناة “بي إف إم” التلفزيونية الفرنسية، فقد وقع الانفجار في الطوابق العلوية لمبنى يقع في حي “شارتون”، بالقرب من ميدان “بيكارد” وسط بوردو.

ووصلت فرق الإطفاء وشرطة المدينة إلى مكان الحادث، وعثر رجال الإنقاذ على 3 مصابين بجروح طفيفة، ويجري البحث عن مواطنين آخرين.

وبحسب صحيفة “سود ويست”، فإنه يعتقد أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز.

في المقابل، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الانفجار.