فرنسا تؤكد دعمها.. عقيلة صالح: أي اتفاقية لم يوافق البرلمان عليها باطلة

أكّد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى ليبيا بول سولير، خلال لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالعاصمة الفرنسية باريس، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

وأشار سولير إلى أهمية مخرجات لجنة 6 + 6، واصفًا إياها بأنها خطوة توافقية مهمة لتعزيز القوانين الانتخابية، مشددًا على ضرورة استمرار اللجنة في مهامها لضمان إنجاز العملية الانتخابية بشفافية ودقة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، شدّد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن ليبيا لن تسمح بفرض أي اتفاقية بحرية تمس سيادتها أو تنتقص من حقوقها، مؤكّدًا أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريًا لاعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا عام 2019 باطلة قانونيًا لعدم عرضها على مجلس النواب، ولعدم تمثيل الحكومة السابقة الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لم يمر عبر مجلس النواب لا يُلزم الدولة الليبية.

وأكّد العقيلة أن الحوار المرتقب مع الدول المعنية بالملف البحري سيقام على ثلاثة مستويات: فني لترسيم الحدود، وقانوني لدراسة الاتفاقيات والمعايير الدولية، وسياسي لضمان التوازن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن حدود ليبيا البحرية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

في بنغازي، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، خلال اجتماع موسّع مع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية السيد عيسى العريبي، عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالأداء الرقابي وقطاع الطاقة والخدمات الأساسية.

وتناول الاجتماع أزمة نقص الوقود المتكررة، مؤكدين ضرورة الانتقال من المعالجات المؤقتة إلى حلول جذرية ومستدامة، بما يشمل إنشاء مصافٍ محلية وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لضمان حسن إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشدّد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين اللجان النيابية والمؤسسات ذات العلاقة لضمان استجابة فعّالة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.