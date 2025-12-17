«عقيلة صالح» يناقش الحل السياسي للأزمة مع المسؤولين الفرنسيين

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يوم الثلاثاء في باريس، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لاروشيه، بحضور الوفد الرسمي المرافق الذي ضم النواب علي كشير، الصديق حمودة، بدر النحيب، عائشة شلابي وحسن البرغوثي.

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاءين تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن حل الأزمة الليبية يتطلب تظافر الجهود الدولية لدعم الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.

وأوضح أن فتح مسارات إضافية من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد يعقد المسار السياسي، مؤكدًا أن الحل الفعلي يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن تأييده لمقترحات رئيس مجلس النواب بشأن حل الأزمة الليبية، مشددًا على دعم فرنسا الكامل للشعب الليبي في اختيار رئيسه وبرلمانه من خلال انتخابات مباشرة.

كما أشاد بجهود مجلس النواب الليبي في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم نتائج لجنة (6+6) التي نالت رضا مختلف الأطراف، ولاقَت دعمًا من مجلس الأمن الدولي.

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية التزام فرنسا بدعم الشعب الليبي لبناء دولة ديمقراطية مستقرة، مشددة على التطور الإيجابي في العلاقات الليبية-الفرنسية بما يخدم مصلحة الشعبين.

واختتمت اللقاءات بزيارة رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية للقاعة التاريخية للجمعية الوطنية الفرنسية، التي تعد رمزًا للانتقال الديمقراطي في فرنسا، بالإضافة إلى مكتبة الجمعية التي تضم الأرشيف البرلماني والذاكرة التشريعية الفرنسية.