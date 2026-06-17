فرنسا تتجاوز عقبة السنغال بثلاثية.. ومبابي يُعلن نفسه مبكرًا في سباق المونديال

استهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مهم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1، في قمة المجموعة التاسعة التي جمعت بين بطل العالم 2018 وأحد أقوى المنتخبات الأفريقية.

ورغم النتيجة النهائية، فإن المباراة لم تكن سهلة على “الديوك” كما توحي الأرقام، فقد دخل المنتخب السنغالي اللقاء بشجاعة كبيرة ونجح في فرض إيقاعه خلال الشوط الأول، حيث صنع عدة فرص خطيرة وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، مستفيدًا من سرعة ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وتحركات إسماعيلا سار.

لكن خبرة المنتخب الفرنسي ظهرت في الشوط الثاني، عندما أجرى المدرب ديدييه ديشامب بعض التعديلات التكتيكية التي غيرت شكل المباراة. وبرز مايكل أوليس بصورة لافتة في صناعة اللعب، قبل أن ينجح كيليان مبابي في فك الشفرة الدفاعية السنغالية وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 66.

ومع اندفاع السنغال بحثًا عن التعادل، استغل الفرنسيون المساحات وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني، ليقترب المنتخب الأوروبي من حسم المواجهة. ورغم نجاح إبراهيم مباي في تقليص الفارق للسنغال خلال الوقت بدل الضائع، عاد مبابي سريعًا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا بتسديدة قوية أنهت آمال “أسود التيرانغا”.

وشهدت المباراة إنجازًا جديدًا لمبابي، الذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 58 هدفًا دوليًا، مؤكداً مرة أخرى أنه السلاح الأهم للمنتخب الفرنسي في رحلة البحث عن لقب عالمي جديد.

ورغم الخسارة، خرج المنتخب السنغالي بإشادة واسعة من المتابعين، بعدما قدم أداءً قويًا أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، فيما اعتبر كثير من المشجعين أن نتيجة 3-1 لا تعكس تمامًا مستوى الندية الذي ظهر خلال معظم فترات اللقاء.

وبهذا الفوز، يضع المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط في رصيده ويبعث برسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة، بينما سيكون المنتخب السنغالي مطالبًا بالتعويض سريعًا في الجولات المقبلة للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.