فرنسا تُجدد دعمها للمجلس الرئاسي.. والمنفي يؤكد أولوية وقف إطلاق النار

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، جرى خلاله بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، في ظل تسارع الأحداث على الساحة الليبية.

واستهل المبعوث الفرنسي الاتصال بتقديم التعازي للرئيس المنفي في ضحايا الأحداث الأخيرة، مؤكداً دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، وللخطوات التي يتخذها من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

من جهته، شدد الرئيس المنفي على أن الأولوية في هذه المرحلة هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الحفاظ على التهدئة، مؤكداً أن أي محاولات لعرقلة هذه الجهود ستواجَه بإجراءات حازمة على المستويين المحلي والدولي.

كما جدد سولير تأكيد دعم فرنسا لدور المجلس الرئاسي في رعاية مسارات الحوار والتوافق السياسي والأمني، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في ليبيا.