عمال «سامسونغ» يُضربون للمطالبة بتحسين الرواتب والمزايا

في مسيرة تحت المطر، بدأ عمال شركة «سامسونغ» للإلكترونيات إضراباً لمدة 3 أيام، يوم الاثنين؛ بالقرب من مقر الشركة في هواسونغ، جنوب سيول، للمطالبة بأجور أفضل.

ويطالب الاتحاد الوطني لعمال الشركة الذي يضم نحو 30 ألف عضو، يشكلون ما يقرب من ربع القوى العاملة في الشركة في كوريا الجنوبية، بيوم إضافي من الإجازة السنوية للعمال النقابيين، وتغييرات في نظام تعويض الموظفين، وفقاً لـ«رويترز».

وقال محللون إن انخفاض المشاركة والإنتاج الآلي يعني أنه من غير المرجح أن يكون للإضراب تأثير كبير على الإنتاج في أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم. ومع ذلك، فإنه يشير إلى انخفاض معنويات الموظفين في مرحلة محورية في صناعة الرقائق؛ حيث تتصارع شركات التكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي.

وشمل أول إجراء صناعي للنقابة الشهر الماضي تنسيق الإجازات السنوية لتنفيذ إضراب عام، والذي قالت «سامسونغ» إنه ليس له أي تأثير على النشاط التجاري. وقالت الشركة، يوم الاثنين، إنه لم يحدث أي انقطاع في الإنتاج.

وقال الاتحاد الذي لم يكشف عن مستويات مشاركة الإضراب الشهر الماضي، إن 6540 عاملاً سيضربون هذا الأسبوع، معظمهم في مواقع التصنيع وفي تطوير المنتجات. وأكد أن الإضراب يشمل العمال الذين يراقبون خطوط الإنتاج الآلي والمعدات، وبالتالي قد تتأثر العمليات.

وقال رئيس الاتحاد سون وو-موك، معارضاً التقارير الإعلامية عن انخفاض المشاركة، لـ«رويترز»: «لم يكن لدى النقابة التي تأسست منذ 5 سنوات الوقت الكافي لتثقيف الأعضاء حول هذه القضايا».

وأضاف: «التثقيف حول النقابات العمالية… لم يكن كافياً. لكن لا أعتقد أن هذه المشاركة منخفضة؛ لأن نقابتنا لا تزال صغيرة مقارنة بالنقابات الأخرى».

وقال نائب رئيس الاتحاد، لي هيون-كوك، لـ«رويترز» إنه قد يكون هناك مزيد من الإضرابات إذا لم تحسِّن «سامسونغ» مقترحاتها.

وأشار إلى أن مقترحات الشركة تتضمن المرونة في رواتب وظروف الإجازات السنوية؛ لكنها لا تلبي مطالب الاتحاد بزيادة الرواتب والإجازات.

ويريد مسؤولو الاتحاد أيضاً المساواة في نظام المكافآت. وقالوا إن مكافآت العمال العاديين تُحسب عن طريق خصم تكلفة رأس المال من الربح التشغيلي، بينما تُحسب مكافآت المديرين التنفيذيين بناءً على أهداف الأداء الشخصية.

وقال المهندس في خطوط تغليف الرقاقات في «سامسونغ» الذي انضم إلى الشركة في يناير (كانون الثاني)، بارك جون ها: «كنت أخبر الناس أنني فخور بالعمل في (سامسونغ)؛ لكن الحقيقة أنني لست كذلك». وأضاف أنه غير راضٍ عن نظام المكافآت «غير الشفاف».

وقال محللون إن عضوية الاتحاد قد نمت منذ أن تعهدت «سامسونغ» في عام 2020 بالتوقف عن تثبيط العمل النقابي. ويتطلب صوتهم المتزايد الاهتمام، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة للتغلب على المنافسة في الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وألقى مسؤولو الاتحاد باللوم على أزمة «سامسونغ» في مجال الذكاء الاصطناعي، على البطء في تطوير رقاقات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (إتش بي إم) التي تحظى بطلب كبير لاستخدامها في معالجات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتخلف أداء سهم «سامسونغ» عن أداء منافستها المحلية في مجال الرقائق «إس كيه هاينكس».