فرنسا تحذر واشنطن: غرينلاند «خط أحمر»

حذّرت فرنسا الولايات المتحدة من تجاوز “الخط الأحمر” في غرينلاند، فيما أكّد زعيم شعب الإنويت في الجزيرة أن شعبه يواجه تهديدًا وجوديًا مباشرًا.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال لقاء جمعه بنظيره الأمريكي سكوت بيسنت إن أي محاولة للسيطرة على الجزيرة ستؤدي إلى اضطراب العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة، وستجبر أوروبا على التكيف مع واقع سياسي جديد يتضمن تغييرات كبيرة.

وأشار ليسكور إلى أن التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غرينلاند أثارت قلقًا أوروبيًا واسعًا لما لها من دلالات على استقرار العلاقات الدولية، مؤكدًا أن الخلافات مع واشنطن لا تلغي الحاجة للتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف الملفات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفي الوقت نفسه، حذّر زعيم شعب الإنويت في غرينلاند أكالوك لينغه من أن شعبه على شفا غزو أمريكي قد يؤدي إلى هلاك الهوية الثقافية لسكان الجزيرة.

وأوضح رئيس مجلس شعب الإنويت القطبي، في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية، أن السياسات الأمريكية تتعارض مع قيم ومبادئ شعب الإنويت، خاصة أن الحكم الذاتي في غرينلاند يمنع الملكية الخاصة للأرض ويقوم المجتمع المحلي على أساس روابط أفقية بعيدة عن الهياكل الهرمية.

وأضاف لينغه أن محاولة استغلال الموارد المعدنية في الجزيرة ستكون مكلفة جدًا وصعبة التنفيذ بسبب الظروف المناخية، مشيرًا إلى أن أي مشروع يحتاج إلى مليارات الدولارات وعقود من الزمن لتحقيق عوائد فعلية.

في السياق، صرح جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع الجزيرة.

وأضاف لاندري في مقابلة مع “فوكس نيوز”: “هناك مباحثات جادة جارية حول شكل التوحيد والتعاون، أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند”.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “سنرى ما سيحدث، وسيتم اطلاعي على نتائج الاجتماع”، مضيفًا: “أي شيء غير سيطرتنا عليها لن يكون مقبولًا”، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وفي تطور عسكري، أفاد مصدر عسكري فرنسي يوم الخميس، بأن الجيش الفرنسي سيرسل جنودًا إلى غرينلاند، وقد وصلت الدفعة الأولى بالفعل.

وأوضح المصدر أن “المجموعة الأولى لقوات الجيش الفرنسي وصلت إلى غرينلاند، وستشمل مهامها جمع المعلومات الاستخبارية”، مضيفًا أن جنودًا آخرين سينضمون خلال الأيام المقبلة للمشاركة في مناورات ينظمها الجيش الدنماركي، والتي قد تشمل أيضًا قوات أوروبية أخرى.