فرنسا تحذّر: صراع عسكري ضخم يلوح في أوروبا بحلول 2030!

أصدرت السلطات الفرنسية، عبر “المراجعة الوطنية الاستراتيجية لعام 2025″، تقريرًا يعكس توقعاتها باحتمال اندلاع صراع واسع النطاق في القارة الأوروبية بحلول عام 2030، قد تشارك فيه فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، وسط تصاعد ما وصفته الوثيقة بالتهديدات المتزايدة التي تستهدف الأراضي الأوروبية، لا سيما من خلال هجمات هجينة ضخمة.

ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسي، وذكر فيه بوضوح أن أوروبا تدخل “حقبة جديدة من التهديد المتزايد باندلاع حرب كبرى خارج الأراضي الوطنية”، مع تنامي المخاطر التي قد تمتد إلى فرنسا وأراضي حلفائها.

وحذر التقرير من أن أوروبا قد تشهد مواجهات عسكرية حادة، مما يتطلب تعزيز جاهزية القوات والدفاعات.

وركزت المراجعة بشكل كبير على “التهديد الروسي” المزعوم، حيث تكررت الإشارات إلى “روسيا” و”الروسية” و”موسكو” أكثر من 80 مرة، مؤكدة احتمالية حدوث “عدوان روسي” على الأراضي الأوروبية خلال 3 إلى 5 سنوات المقبلة.

وذكرت الوثيقة بشكل خاص سيناريوهات لعمليات هجومية روسية محتملة في مناطق مثل مولدوفا والبلقان، بل وحتى ضد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

إلا أن الوثيقة لم تقدم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات، مما دفع العديد من المراقبين إلى اعتبارها تحذيرًا مبكرًا يهدف إلى تبرير زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز تحالفات دفاعية مستقبلية.

في المقابل، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون هذه الادعاءات، مؤكدًا أن روسيا لن تشن هجمات على دول حلف الناتو.

واعتبر بوتين أن السياسيين الغربيين يستخدمون مخاوف وهمية من روسيا كأداة لتخويف شعوبهم وتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية.

وفي الوقت نفسه، أثار القرار الفرنسي وتصريحات ماكرون بخصوص روسيا غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية داخل فرنسا، حيث وصف البعض هذه المواقف بأنها “جنون” وتزيد من حدة التوترات في المنطقة.