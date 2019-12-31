فرنسا تحظر تظاهرات “السترات الصفراء” وسط باريس ليلة رأس السنة

فرنسا تحظر تظاهرات السترات الصفراء ليلة رأس السنة [انترنت]

أعلنت شرطة باريس، الثلاثاء، أنها حظرت تظاهرات “السترات الصفراء” في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة.

ووفق بيان صادر عن شرطة باريس، فقد “أصدر قائد الشرطة قرارا يحظر فيه أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديغول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس الشيوخ وكاتدرائية نوتردام وقصر Matignon وفي العديد من محطات القطار”.

في وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، تعزيز الإجراءات الأمنية، خلال احتفالات العام الجديد، وقال إنه سيكون هناك مئة ألف رجل أمن لحماية ليلة رأس السنة وتأمين سلامة المحتفلين بالسنة الجديدة.

ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنها ستدعم القوات الأمنية بوحدات من الجيش والحماية المدنية تحسبا لأي عمل إرهابي، من دون أن تكون هنالك مؤشرات تعزز ذلك، لكن درجة التأهب والحيطة ستكون في أقصى مستوياتها.

وكانت مجموعات مجموعات “السترات الصفراء” ومجموعات الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة إلى احتجاجات تتزامن مع احتفالات رأس السنة في وسط العاصمة، في وقت ينتظر فيه الفرنسيون في كل عام كلمة متلفزة للرئيس الفرنسي تبث عبر الشاشات لتهنئتهم بالسنة الجديدة.

من الجدير ذكره، أنه يجتمع عادة في كل عام، ما بين 250 إلى 300 ألف شخص في جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعام الجديد.