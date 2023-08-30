فرنسا تدعم «الدبيبة» لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية بأن فرنسا تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

جاء ذلك على لسان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

بدوره أكد “الدبيبة” ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال وفق قوانين عادلة ونزيهة، مرحّبًا بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” أمام مجلس الأمن وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.