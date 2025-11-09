فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة مالي ومصر تتابع اختطاف 3 من مواطنيها

دعت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها إلى مغادرة مالي “في أقرب وقت ممكن وبشكل مؤقت”، في ظل تدهور الوضع الأمني وفرض مجموعات مسلحة حصارًا على العاصمة باماكو وعدد من مناطق البلاد.

وقالت الخارجية الفرنسية، في رسالة موجهة إلى المسافرين نُشرت الجمعة ورصدتها “عين ليبيا”، إن “الوضع الأمني في مالي يشهد تدهورًا مستمرًا منذ أسابيع، بما في ذلك في العاصمة باماكو”، مضيفة: “ننصح المواطنين الفرنسيين بمغادرة مالي مؤقتًا عبر الرحلات التجارية المتاحة، وعدم التنقل برًا نظرًا لتعرض الطرق الوطنية لهجمات من جماعات إرهابية”.

وأكدت الوزارة أن “السفر إلى مالي غير موصى به تحت أي ظرف”، مشددة على أن سلامة المواطنين الفرنسيين تمثل “أولوية قصوى”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الخميس، أن باريس تتابع “باهتمام وقلق” تصاعد أعمال العنف في مالي خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن “السفارة الفرنسية في باماكو لا تزال مفتوحة برئاسة قائم بالأعمال، ويبلغ عدد المواطنين الفرنسيين المسجلين في مالي نحو 4300 شخص”.

وتواجه مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية معقدة تغذيها هجمات لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب نشاط مجموعات إجرامية. وخلال الأسابيع الأخيرة، فرضت هذه الجماعات حصارًا على إمدادات الوقود إلى العاصمة باماكو، ما فاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا مؤخرًا إجلاء موظفيهما “غير الأساسيين” وأفراد عائلاتهم من مالي بسبب تدهور الأوضاع.

القاهرة تتابع تطورات اختطاف ثلاثة مصريين في مالي

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب أوضاع الجالية المصرية في مالي، بعد ورود أنباء عن اختطاف ثلاثة مواطنين غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنها “تتابع التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي”، مؤكدة استمرار التنسيق مع السلطات المالية، وداعية المصريين هناك إلى “الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية، والحد من التحركات، وعدم السفر بين المدن في الوقت الراهن”.

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول واقعة الاختطاف، فيما ذكرت تقارير أن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن احتجاز ثلاثة مصريين وطالبت بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عنهم.

وأكدت الوزارة أن السفارة المصرية في باماكو تواصل اتصالاتها مع السلطات المعنية في مالي لمتابعة أوضاع الجالية المصرية والتعامل مع أي تطورات محتملة.