فرنسا تدعو مجلس الأمن لتبني قرار بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار “في أقرب وقت ممكن” بشأن وضع آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال في كلمته أمام المجلس اليوم الأربعاء: “يجب على المجلس أن يستجيب لمطالب الليبيين، وأن يتبنى دون مزيد من التأخير قرارا يأذن لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر آلية فعالة وموثوقة لرصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

يأتي ذلك في حين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة طرابلس، اعتباراً من يوم الاثنين القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، بقصر الإليزيه في العاصمة باريس.

وقال الرئيس الفرنسي، إنه يجب دعم الأمن والسلام في ليبيا لتحقيق الاستقرار في كل المنطقة.

وأضاف: “هدفنا الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وتابع ماكرون: “مسؤوليتنا أن نعمل على منع الدول التي تملك أجندة لزعزعة الأمن في ليبيا”.

وأشار ماكرون إلى أن بلاده ستساعد في إعادة السيطرة على الحدود الليبية بمساعدة الدول الحدودية.