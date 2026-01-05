فرنسا ترفض طريقة إزاحة مادورو..ألمانيا: أمريكا مطالبة بتفسير تصرفاتها

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن فرنسا “لا تدعم ولا توافق” على الطريقة التي استخدمتها الولايات المتحدة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى أراضيها، وفق ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريغون.

وأضافت بريغون أن ماكرون اعتبر مادورو “ديكتاتورًا” وأن رحيله يمثل “خبرًا سارًا للفنزويليين”. وجاء تصريح ماكرون بعد تعرضه لانتقادات، لا سيما من اليسار، لعدم إدانته أسلوب واشنطن في تنفيذ العملية في رد فعله الأول.

من جهتها، قالت الحكومة الألمانية إن الولايات المتحدة مطالبة بتفسير تصرفاتها في فنزويلا للمجتمع الدولي.

يُذكر أن الولايات المتحدة شنت، يوم السبت، ضربات على أهداف في فنزويلا وألقت القبض على مادورو وزوجته، ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات. وتتهم واشنطن مادورو بأنه حاكم غير شرعي منذ انتخابات 2018، وأنه قاد شبكة إجرامية مع مسؤولين فنزويليين لترويج المخدرات داخل الولايات المتحدة.