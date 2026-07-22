فرنسا ترفع «الحماية الرقمية» للأطفال.. هل انتهى عصر الاستخدام المبكر؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دخول قانون حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة “إكس” إن البرلمان الفرنسي صوّت بالموافقة على القانون، مؤكدًا أن التشريع يأتي ضمن جهود الدولة لحماية الأطفال والحد من الآثار السلبية المحتملة للاستخدام المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن القانون لا يزال بحاجة إلى المصادقة النهائية من المجلس الدستوري قبل بدء تطبيقه رسميًا، معربًا عن تقديره للنواب الذين دعموا المشروع، ووصف القرار بأنه خطوة “تاريخية” في مجال حماية الأطفال والنشء.

ويأتي التشريع الفرنسي في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن تأثير الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وسط نقاشات واسعة حول علاقتها بالصحة النفسية، والتعرض للمحتويات غير المناسبة، وتأثير الخوارزميات الرقمية على سلوك القاصرين، إضافة إلى قضايا حماية البيانات الشخصية.

وتشير دراسات وأبحاث نفسية واجتماعية خلال السنوات الأخيرة إلى أن الاستخدام المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي في مراحل عمرية مبكرة قد يرتبط بزيادة احتمالات التعرض لمشكلات مثل اضطرابات النوم، والقلق، والمقارنة الاجتماعية السلبية، مع اختلاف التأثيرات من طفل إلى آخر بحسب البيئة الأسرية وطبيعة الاستخدام.

ويرى مؤيدو القوانين المشددة أن الأطفال يحتاجون إلى حماية قانونية أكبر في ظل صعوبة ضبط المحتوى الرقمي، وسرعة انتشار المنصات، واعتماد كثير من الخدمات على تقنيات تهدف إلى زيادة مدة بقاء المستخدمين على التطبيقات.

وتسعى فرنسا، إلى جانب عدد من الدول، إلى فرض قواعد أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا بهدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، خصوصًا عبر تشديد آليات التحقق من الأعمار، ووضع قيود على وصول القاصرين إلى بعض الخدمات الرقمية.

كما يركز التوجه التنظيمي الجديد على تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر في حماية المستخدمين الصغار، بدلًا من ترك مهمة الرقابة بالكامل على الأسر، في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية وصعوبة متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال يوميًا.

وتأتي الخطوة الفرنسية ضمن توجه عالمي متزايد لإعادة تنظيم العلاقة بين الأطفال والمنصات الرقمية، إذ تناقش حكومات عدة إجراءات مشابهة تهدف إلى تحقيق توازن بين فوائد التكنولوجيا التعليمية والتواصلية، وبين المخاطر المحتملة للاستخدام غير المنظم.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026