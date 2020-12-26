فرنسا.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

السلطات الفرنسية أعلنت عن تسجيل إصابة لمواطن عائد من بريطانيا حديثا، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، أمس الجمعة، أن هذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة في فرنسا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل الإصابة في مدينة تور لدى رجل قدم من لندن يوم 19 ديسمبر الجاري، وهو تحت الحجر الصحي الآن وبحالة جيدة، حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم ” عن البيان.

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وعلى إثر اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة.