عربي ودولي

فرنسا.. تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» وارتفاع الوفيات إلى 33

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 مارس 2020 - 21:45
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عربي ودولي
فيروس كورونا أصبح منتشراً على كامل الأراضي الفرنسية بشكل متفاوت. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 33 شخصاً، وارتفاع عدد الإصابات إلى 1784.

ونقلت وسائل إعلام عن أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون قوله في مؤتمر صحفي: “سجلنا 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1784”.

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وأضاف أن عدد الوفيات بلغ لغاية اليوم 33 ضمنهم 19 رجلا و14 امرأة، موضحاً أن “23 شخصاً من المتوفين تفوق أعمارهم الـ 75 سنة”.

وتابع يقول: “لدينا اليوم 86 شخصا من بين المصابين حالتهم خطرة”.

وأكد سالومون أن “فيروس كورونا أصبح منتشراً على كامل الأراضي الفرنسية بشكل متفاوت خاصة في منطقة شمال البلاد”.

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